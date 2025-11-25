Новини
Разпръснаха праха на балерината Мая Плисецкая и съпруга й над река Ока

25 Ноември, 2025 17:50 3 012 8

Церемонията се е провела в тесен кръг, включващ приятели и членове на семейството

Разпръснаха праха на балерината Мая Плисецкая и съпруга й над река Ока - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прахът на балерината Мая Плисецкая и съпругът ѝ - композитора Родион Шчедрин - беше разпръснат над руската река Ока.

„Мая и Родион мечтаеха прахът им да бъде разпръснат над Русия. И това се случи. Те съчетаха праха си и го разпръснаха над река Ока“, каза народният артист на Руската федерация Андрис Лиепа пред ТАСС, без да уточнява кога се е случило това.

Според източник на агенцията, само част от праха на композитора и балерината е разпръснат над река Ока, церемонията се е провела в тесен кръг, включващ приятели и членове на семейството. Останалият прах вероятно ще бъде разпръснат официално.

Шчедрин издъхна в нощта на 29 август 2025 г. на 92-годишна възраст, а Плисецкая почина на 2 май 2015 г. Те бяха кремирани в Германия. През август Леонид Пелешев, секретар на Международната фондация „Мая Плисецкая и Родион Шчедрин“, потвърди, че двойката е поискала прахът им да бъде разпръснат над Русия.


  • 1 Червената шапчица

    30 18 Отговор
    Река Москва тече през центъра на столицата на Русия. Тече на юг, влива се в река Ока. Река Ока се влива в река Волга. В тази река плуват много есетрови риби. Река Волга се влива в Каспийско море. Между река Волга и река Дон е прокопан канал. Река Дон се влива в Азовско море, а то е свързано с Черно море. Плуват разни военни кораби между Каспийско море и Черно море, с едни ракети на борда. Краварите завиждат на тази инфраструктура.

    Коментиран от #3, #4

    17:55 25.11.2025

  • 2 Толерантен

    41 5 Отговор
    Бог да прости едни доказани хора на изкуството.

    18:00 25.11.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    7 23 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    ПРАВА СТЕ ЖЕНО
    И ИМАХА ЕДИН МОДЕЛ
    НА НЕЩО КАТО ТОСТЕР
    АМА ТЕ МУ КАЗВАХА АВТОМОБИЛ...„ОКА”...
    И ГЕНЕРАЛ МОТОРС ПОЛУЧИ
    СЪРДЕЧЕН АРЕСТ ОТ СМЯХ КОГАТО Я ВИДЯ.....

    Коментиран от #6

    18:27 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 може

    25 2 Отговор
    Хора , ...... бедни не само финансово сте ...... бедни духом и тялом сте ! Вие не знаете кои са Плисецкая и Шчедрин , затова пишете такива глупости ! За звездите няма държави и политически строеве и ограничения , звездите за това са звезди , защото са на небето , а Шчедрин и Плисецкая са там !

    19:27 25.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "ВЕЛИНСКИ":

    Днес имат един "Орешник" и ГЕНЕРАЛ МОТОРС ПОЛУЧИ
    СЪРДЕЧЕН АРЕСТ ОТ "СМЯХ", КОГАТО Я ВИДЯ.....

    19:32 25.11.2025

  • 7 Помнещ

    12 0 Отговор
    Мир на душите им - велики творци, всеки гениален в областта си!

    20:23 25.11.2025

  • 8 Васко

    5 0 Отговор
    Обожнам рока и джаза,но истината е ,че всяко едно изкуство може да ти ,,спре дъхът,, .Нищо не разбирам от балет,но съм я гледал по телевизията. Това е нещо много красиво.Не съм учил народна музика ,но като пуснат Валя Балканска ,забравям рока и джаза..Мая Плисецкая има дарба от Господ ,както и Валя Балканска ,например,и ние няма как да не реагираме на нещо толкова красиво дадено от Господ.Има и мноооого други такива хора на изкуството.Хубаво е ,че ги има.

    21:35 25.11.2025