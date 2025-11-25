Разпръснаха праха на балерината Мая Плисецкая и съпруга й над река Ока

Прахът на балерината Мая Плисецкая и съпругът ѝ - композитора Родион Шчедрин - беше разпръснат над руската река Ока.

„Мая и Родион мечтаеха прахът им да бъде разпръснат над Русия. И това се случи. Те съчетаха праха си и го разпръснаха над река Ока“, каза народният артист на Руската федерация Андрис Лиепа пред ТАСС, без да уточнява кога се е случило това.

Според източник на агенцията, само част от праха на композитора и балерината е разпръснат над река Ока, церемонията се е провела в тесен кръг, включващ приятели и членове на семейството. Останалият прах вероятно ще бъде разпръснат официално.

Шчедрин издъхна в нощта на 29 август 2025 г. на 92-годишна възраст, а Плисецкая почина на 2 май 2015 г. Те бяха кремирани в Германия. През август Леонид Пелешев, секретар на Международната фондация „Мая Плисецкая и Родион Шчедрин“, потвърди, че двойката е поискала прахът им да бъде разпръснат над Русия.