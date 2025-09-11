Новини
Култура »
Болшой театър с премиера на последната опера на Чайковски в 250-тия си сезон

11 Септември, 2025 10:17 449 3

  • болшой театър-
  • премиера-
  • опера-
  • чайковски-
  • сезон-
  • йоланта

Музикален директор на продукцията е маестро Валери Гергиев

Болшой театър с премиера на последната опера на Чайковски в 250-тия си сезон - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първата премиера от юбилейния, 250-ти сезон на Държавния академичен Болшой театър на Русия (ДАБТ) - операта „Йоланта“ от Пьотър Чайковски - ще се състои на 11 септември на Нова сцена, съобщи пресслужбата на театъра.

Музикален директор на продукцията е маестро Валери Гергиев, режисьор и художник по костюми е Елчин Азизов, сценограф е Альона Пикалова, ръководител на осветлението е Андрей Абрамов“, се казва в изявлението.

Отбелязва се още, че диригент-постановчик ще бъде Антон Гришанин, диригент - Павел Сорокин, а главен хормайстор - Валери Борисов. Главните партии ще бъдат изпълнени от солисти на оперната трупа и артисти на Младежката оперна програма на Болшой театър.

В операта участват Михаил Казаков (Рене), Игор Головатенко (Робер), Бехзод Давронов (Водемон), Александър Краснов (Ебн-Хакия), Руслан Бабаев и Кирил Сикора (Алмерик), Александър Бородин (Бертран), Динара Алиева (Йоланта), Светлана Шилова (Марта), Анастасия Сорокина (Бригита), Екатерина Воронцова (Лора).

„Йоланта“ е последната опера на Чайковски. Тя е представена за първи път на 6 (18) декември 1892 г. в Мариинския театър, дирижиран от Едуард Направник. Операта е поставена в Болшой театър след смъртта на композитора - на 11 ноември 1893 г.

Въпреки критиките на рецензентите, „Йоланта“ печели симпатиите на слушателите и се превръща в задължителен елемент в репертоарите на театрите. По-малко от месец след премиерата в Санкт Петербург, на 3 януари 1893 г., операта е поставена в Хамбург на немски език под диригентството на Густав Малер. След като Малер се премества във Виена, където през 1900 г. оглавява Придворната опера, „Йоланта“ се изявява на главната австрийска сцена.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
  • 1 Това е върховен театър

    7 1 Отговор
    Заслужава си да се посети.

    Коментиран от #2

    10:21 11.09.2025

  • 2 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това е върховен театър":

    Нашите копеи да отиват да се култивират малко

    10:29 11.09.2025

  • 3 развлечения за руските Фашисти

    1 4 Отговор
    Кво ме интересуват развлеченията във Фашистка русия???

    10:41 11.09.2025