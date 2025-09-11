Болшой театър с премиера на последната опера на Чайковски в 250-тия си сезон

Първата премиера от юбилейния, 250-ти сезон на Държавния академичен Болшой театър на Русия (ДАБТ) - операта „Йоланта“ от Пьотър Чайковски - ще се състои на 11 септември на Нова сцена, съобщи пресслужбата на театъра.

Музикален директор на продукцията е маестро Валери Гергиев, режисьор и художник по костюми е Елчин Азизов, сценограф е Альона Пикалова, ръководител на осветлението е Андрей Абрамов“, се казва в изявлението.

Отбелязва се още, че диригент-постановчик ще бъде Антон Гришанин, диригент - Павел Сорокин, а главен хормайстор - Валери Борисов. Главните партии ще бъдат изпълнени от солисти на оперната трупа и артисти на Младежката оперна програма на Болшой театър.

В операта участват Михаил Казаков (Рене), Игор Головатенко (Робер), Бехзод Давронов (Водемон), Александър Краснов (Ебн-Хакия), Руслан Бабаев и Кирил Сикора (Алмерик), Александър Бородин (Бертран), Динара Алиева (Йоланта), Светлана Шилова (Марта), Анастасия Сорокина (Бригита), Екатерина Воронцова (Лора).

„Йоланта“ е последната опера на Чайковски. Тя е представена за първи път на 6 (18) декември 1892 г. в Мариинския театър, дирижиран от Едуард Направник. Операта е поставена в Болшой театър след смъртта на композитора - на 11 ноември 1893 г.

Въпреки критиките на рецензентите, „Йоланта“ печели симпатиите на слушателите и се превръща в задължителен елемент в репертоарите на театрите. По-малко от месец след премиерата в Санкт Петербург, на 3 януари 1893 г., операта е поставена в Хамбург на немски език под диригентството на Густав Малер. След като Малер се премества във Виена, където през 1900 г. оглавява Придворната опера, „Йоланта“ се изявява на главната австрийска сцена.