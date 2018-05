Цяла Азия в градината пред НДК

На четвърти юни, понеделник, от обяд до късно вечерта, столичани и техните гости ще имат възможност да се насладят на богата сценична програма, базар, театър на сетивата и разнообразни работилници в пространството на One More Кино (лятната сцена в градината пред НДК). Става дума за петото издание на ежегодния фестивал Изток в парка, който този път търси общ език с азиатските култури чрез различни средства за комуникация: от думи през картини до танц, музика и философия. Вход свободен.

Чрез интерактивен театър на сетивата и безплатна викторина на знанията с награди, посетителите ще имат възможност да покажат и обогатят познанията си за различни източни култури. Танцовата и музикална програма включва богата палитра от съвременни и фолклорни танци от България, Африка, Близкия и Далечен изток, демонстрирайки исторически връзки между културите на Азия и Европа. Както и в предишни издания, предвидени са демонстрации на различни бойни изкуства и други източни практики и изкуства: чаена церемония, хайку, икебана, къна, калиграфия, пясъчна мандала и други.

Посетителите ще могат да се сдобият с книги, татуировки с къна, екзотични и био храни и най-различни сувенири и спомени.

Събитието стартира в 12:30 на обяд. Викторината на знанието ще започне към 15:3, а танцовата програма – след 17:30. Екипът на феста и участниците ще се погрижат да има музика и занимания през цялото време.

За организаторите, Изток в парка е проводник на максимата, че опознаването на себе си и собствения език е най-пълноценно, когато преминава през другите. Фестът засвидетелства очарованието на разнообразните култури и пътя на космополитния човек, който откроява себе си, опознавайки другите.

Изток в парка – фестивал на азиатските езици и култури – е рожба на ентусиастите от Асоциация АРАБИС. Първите две издания (от 2013-та и 2014-та) се състояха в Борисовата градина, а следващите: в One More Кино пред НДК. Тази година партньори в начинанието са танцово студио Ka Pinka и арт/социалната The fridge. Проектът е одобрен и финансово подкрепен от програма „Култура“ на Столична община.

Следете събитието във фейсбук за новини и подробности около участниците и викторината.

Още любопитни материали са налични и на сайта на феста: iztokvparka.eastories.com.

За организаторите:

Сдружение АРАБИС, е създадено през 2010 г. от родни арабисти, като в последствие към

идеята се присъединяват най-различни хора, сплотени от общата страст и любопитство към изтока. Културно-образователната дейност на сдружението започва с вечери на различни арабски държави, участия в „София диша“, дейност по различни европейски младежки проекти.

От 2011, търговското дружество Арабис Екон се захваща с преводи и курсове по арабски език.

През 2012, под формата на онлайн-списание стартира платформата EaStories, чийто фокус

обхваща вече цяла Азия и Африка. Главният редактор ражда и идеята за физическа

манифестация на EaStories като фестивал, осъществена през 2013-та.



„Изток в парка“ е първият по рода си широкообхватен фестивал в София, който предоставя за изява на организации, центрове и артисти, свързани по един или друг начин с Близкия и Далечен изток. Фокусът е върху най-големия и разнообразен континент – Азия, но не се пренебрегват африканските и европейски култури, при много от които откриваме отчетливото влияние на Ориента. Целта е всички, които обичат и мечтаят да пътуват, да могат с лекота да се доближат до традициите и съвремието на най-различни страни. През 2018-та се провежда петото издание на феста.

Тази година събитието е одобрено и подкрепено от програма „Култура" на Столична община.

