Роджър Тейлър: Джон Дийкън е социопат, но прибира чековете ни

Джон Дийкън е единственият член на Queen, който е бил абсолютно наясно с бъдещето на групата, когато Фреди Меркюри умира.

„Що се отнася до нас, това е всичко. Няма смисъл да продължаваме. Невъзможно е да заменим Фреди“, казва басистът след смъртта на гения от Занзибар, който очевидно най-добре се е разбирал с Меркюри в личен план, пише Behind the Songs.

Дийкън издава солов албум през 1986 г. и създава странична група, наречена The Immortals, с която издава само един сингъл. Той се събра отново с Queen само за да завърши последния албум на групата, “Made in Heaven,” и също така участва в записа на “No-One But You”, единственият сингъл на групата без Меркюри, издаден през 1997 г.

На живо той се появява само на бенефисният концерт на вокалиста през 1992 г., на рецитал за набиране на средства с Роджър Тейлър в Мидхърст през 1993 г. и на откриването на балета в Париж през 1997 г., изпълнявайки „The Show Must Go On“ с Елтън Джон.

В допълнение, той придружава Спайк Едни, клавирист, сътрудник на Queen, в някои от изпълненията му с SAS Band. Но оттогава тотално се е затворил.

За да води спокоен живот, Дийкън постига споразумение с Брайън Мей и Роджър Тейлър, с което им позволява да продължат да използват името на групата и да правят с него каквото искат, стига да се консултират с него, преди да вземат важни решения, като например турнетата с Пол Роджърс и Адам Ламбърт, издаване на компилации, одобрение на мюзикъли и, разбира се, филма „Бохемска рапсодия“.

„През по-голямата част от времето той дори не ни отговаря. Разбира се, приема всички чекове. Не поддържаме връзка, защото Джон наистина е социопат. Той даде благословията си за това, което Браян и аз можем да направим с марката Queen. И разбира се, ние се възползвахме много добре от това“, казва Тейлър. „Това е негов избор“, добави Мей. „Той не се свързва с нас. Джон беше доста деликатен от самото начало.

С тези чекове Дийкън е натрупал нетна стойност от приблизително 180 милиона долара. Не харчи пари за лукс или обичайните прищевки на рок звезди. Без луксозни коли, без екстравагантни пътувания, без огромни имоти, пръснати по света. Дийкън никога не е показвал милионерски слабости.