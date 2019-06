Брад Пит поема децата за лятната ваканция

Актьорът Брад Пит планира да прекара летните месеци с децата си в Ню Мексико, съобщи Контактмюзик.

55-годишният Пит нямаше възможност да вижда редовно трите си осиновени и трите си биологични - Мадокс (17), Пакс (15), Захара (14), Шайло (13) и 10-годишните близнаци Нокс и Вивиен, след като те се преместиха в Ню Мексико, където майка им Анджелина Джоли снима трилъра "Those Who Wish Me Dead".

Според източник от обкръжението на Брад Пит актьорът е разчистил графика си, за да може да прекара известно време през лятото с децата си в Ню Мексико, докато майка им е на работа.

"Когато се връщаха в Калифорния от Ню Мексико, децата посещаваха баща си. Брад обаче иска да прекара известно време с тях в Ню Мексико и за целта е разчистил графика си", казва източникът, цитиран от "Ентъртейнмънт тунайт", и допълва: "Всичко е наред. Децата са щастливи, което радва Брад и Анджелина. В отношенията им вече няма конфликти и драма".

Пит и Джоли, които се разделиха през септември 2016 г. след 12 години заедно, наскоро бяха обявени официално за "необвързани", но все още предстои да договорят условията за развода си.

Въпреки горчивата раздяла, раздухвана шумно от медиите, Джоли и Пит имат желание да поддържат приятелски отношения и да се грижат съвместно за шестте си деца.

