Тайно бижу от съкровищницата на Фреди Меркюри

Версия на Фреди Меркюри на композицията "Time Waits For No One" ще бъде издадена на 21 юни, след като бе смятана за изгубена от десетилетие, съобщи Контактмюзик.

"Time Waits For No One" е написана за шоу на лондонския Уест енд през 1986 г. от музиканта Дейв Кларк.

Бившият фронтмен на групата Queen, който си отиде от този свят на 45-годишна възраст през 1991 г. вследствие на усложнения, свързани със СПИН, е записал своя собствена версия на баладата. Доскоро неговата версия на песента се смяташе за изгубена от десетилетие.

"Въпросната версия всъщност е запис на репетиции в звукозаписното студио "Аби роуд" - поясни Дейв Кларк, който бе член на бандата от 60-те години на миналия век "Дейв Кларк файв". - Става въпрос за изпълнение на Фреди, акомпаниранo на пиано. Магично е. Настръхвам, докато я слушам."

Версията на Меркюри на "Time Waits For No One" ще бъде издадена от Virgin/IME и ще бъде придружена от видео, в което певецът говори за си над песента в театър "Доминиън" в Лондон.

Великобритания