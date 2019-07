"Най-красивата жена на света" навършва 92 години (СНИМКИ+ВИДЕО)

Тя е една от най-емблематичните италиански актриси, прочула се по цял свят с си. Актриса Джина Лолобриджида навършва 92 години.

Тя е родена на 4 юли 1927 година в Субиако, Италия.



Считана за една от иконите на световното кино, като по време на своята филмова кариера се е снимала в над 60 продукции. Има две номинации за Златен глобус.

Джина Лолобриджида не обича да обсъжда възрастта си и искрено признава, че би предпочела да празнува не 90 години, а 3 по 30.

Италианска актриса празнува 90-годишнината си по време на събитие в центъра на Рим, Италия, 04 юли 2017 г.

Дори красотата на Джина Лолобриджида може да бъде определена като по-италианска от тази на Лорен, тъй като София въплъщава едно общо усещане за италианката в поствоенния период. Лолобриджида от своя страна е тъмнокосата брюнетка с меки извивки. Виторио Де Сика въвежда за нея термина "maggiorata" ("извънгабаритна" - бел.ред.), а във Франция прозвището ѝ "Лоло" става нарицателно за гърди.

Тя е първата актриса, отличена с престижната награда David di Donatello за филма "Най-красивата жена на света".

Джина Лолобриджида получава своя почетна звезда на Холивудската Алея на славата. 11 януари 2018 г.

Тайната ѝ несъмнено се крие в огромния ѝ талант и цялото изкуство, което тя владее - актьорство, скулптура, фотография, музика.

"Винаги съм имала много лица - исках да бъда артист, а не актриса, но в един момент се предадох и казах: Това съм аз", казва италианската легенда.

Джина е аплодирана и високо ценена навсякъде. Мик Джагър, който е неин огромен фен, иска да се срещне с любимката си на всяка цена и прави всичко възможно това да се случи.

Родена в малкото градче Субиако, южно от Рим. Тя е втора от четири дъщери. Баща ѝ има малък бизнес, а майка ѝ е домакиня.

"Познавах войната, глада, отчаянието. Знам какво означава да нямаш храна. Имах строго възпитание и истински ценности", казва Лолобриджида.

Италианската актриса Джина Лолобриджида по време на пресконференция в изложбения и конгресен дворец в Севиля, южна Испания. 25 ноември 2006 г.

Тя става трета на "Мис Италия" през 1947 година и вратите на киното се отварят за нея още през същата година с мюзикъла L'elisir d'amore. Оттам кариерата ѝ се изстрелва не само в Италия, но и в чужбина. Тя си партнира в Beat the Devil с Хъмфри Богард, в "Трапец" с Бърт Ланкастър, в "Гърбушкото от Нотр Дам" с Антъни Куин, в The Sacred and Profane с Франк Синатра и се превръща в истинска икона.

Джина Лолобриджида пристига на оперния бал във Виенската държавна опера във. 07 февруари 2013 г.

"Започнах да играя единствено и само за пари. След Втората световна война нямаше храна и работа, но беше важно да изкарвам някакви пари, за да продължа напред. Баща ми имаше малко мебелно предприятие и загуби всичко. Живеехме в бедност, както много други хора. Когато напуснахме Субиако и се преместихме в Рим, се записах в Академията за изящни изкуства и за да продължа да уча, трябваше да рисувам карикатури и портрети на американските войници. Правила съм толкова много жертви", казва актрисата.

Джина Лолобриджида пристига на гала-вечерята „Gala de Berne“ в град Берн, Швейцария. 17 октомври 2013 г.

След шеметната си кариера се пенсионира в началото на 70-те години на 20 век и се отдава на рисуването и скулптурата. Появява се за кратко в роли през 80-те години в сериала Falcon Crest, a след това чак през 2011 г. в XXL.

Джина Лолобриджида пристига на 66-ия бал на Червения кръст в Спортния клуб Salle des Etoiles в Монако. 01 август 2014 г.

Вижте как се е променяла италианската актриса през годините, проследявайки живота ѝ от 1 до 90-годишна възраст: