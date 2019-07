Стинг се разболя! Отмени концерт (ВИДЕО)

Рок легендата Стинг отмени по медицински причини концерт, който трябваше да изнесе тази вечер в град Гент, Белгия, предаде Франс прес.

Новината бе съобщена в акаунта на 67-годишния британски певец в Тwitter.

"Съжаляваме да ви информираме, че концертът на Стинг на джаз фестивала в Гент тази вечер трябва да бъде анулиран по лекарско предписание", пише в съобщението.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.