Селин Дион: Писна ми от турнета (ВИДЕО)

Селин се пошегува, че щяла да получи нервна криза, ако бе хвърлила поглед върху включените в него концерти. Изпълнителката на хита "My Heart Will Go On", която има 18-годишен син Рене-Шарл и 8-годишните близнаци Нелсън и Еди от починалия си съпруг Рене-Анжелил, увери, че концертите ѝ нямало да се състоят, ако си даваше сметка колко дълго ще продължи турнето. Тя се страхувала, че ще липсва много на децата си.

Петдесет и една годишната певица поясни, че макар да ѝ било трудно да е далеч от децата си, те станали "много независими" и едва намирали време да разговарят с нея, защото били заети със заниманията си.

Селин освен това разкри, че предстоящият да излезе нов неин албум "Courage" ще е забавен и много различен от предишните ѝ дискове.

"Този албум звучи различно - експериментирах с някои нови неща - отбеляза тя. - Работих с други текстописци и продуценти, за да се получи различно звучене. То не е като това на бандата AC/DC, но е нещо ново в кариерата ми."

