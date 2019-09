Селин Дион изобщо не мисли за пенсия (ВИДЕО)

Селин Дион очевидно няма скоро да се пенсионира, защото разкри, че разполага с песни за нови 4 свои албума, съобщи Контактмюзик.

Канадската икона се готви да пусне 12-ия си албум на английски език "Courage" през ноември. Тя поясни, че много композитори ѝ предложили да изпълни техни песни и че си поставила за цел да пусне колкото е възможно повече нови хитове.

"Буквално съм засипана с нови композиции, които да запиша - каза Селин. - Те са достатъчни за следващите ми 4 албума. Не знам как ще се справя със задачата. Но за щастие ползвам услугите на сътрудници, които ще ми помогнат. Аз трябва да изпълня възможно най-добре песните."

Петдесет и една годишната певица е уверена, че тези песни ще покажат новия ѝ подход. "Искам да зарадвам феновете с толкова песни, колкото желаят да чуят - допълни тя. - Искам също новите песни да ги накарат да заключат, че става въпрос за различен мой подход."

Изпълнителката на хита "My Heart Will Go On" по-рано обяви, че разполага с 48 песни, от които трябва да подбере 12 за следващия си албум. Селин увери, че албумът ѝ "Courage" ще е забавен. "Този албум звучи различно - експериментирах с някои нови неща - отбеляза тя. - Работих с други текстописци и продуценти, за да се получи различно звучене. То не е като това на бандата AC/DC, но е нещо ново в кариерата ми."

Певицата се готви да тръгне на световно турне този месец, за да популяризира песни от новия си албум. Наскоро тя се пошегува, че щяла да получи нервна криза, ако бе хвърлила поглед върху включените в турнето концерти.

Канада