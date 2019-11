Селин Дион още е от световна класа (ВИДЕО)

Канадската певица Селин Дион оглави за първи път от над 17 години седмичната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новия студиен албум "Courage" на Дион са продадени 113 000 еквивалентни единици, които му отреждат първенството.

С "Courage" канадската изпълнителка оглавява престижната класация за пети път в кариерата си и за първи път от над 17 години. Селин за последно покори върха в чарта през 2002 г. с "A New Day Has Come", припомня изданието.

"Courage" е и първият англоезичен студиен албум на Дион след "Love Me Back to Life" от 2013 година.

Второ място в албумната класация заема рапърът Тори Ланес с 83 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Chixtape 5".

Канадският изпълнител попада в Топ 5 на чарта за четвърти пореден път.

