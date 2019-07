"Отмъстителите: Краят" стана най-касовият филм на всички времена

След десет дълги години "Отмъстителите: Краят" детронира най-касовия филм до този момент - "Аватар" и заслужено се възкачи на върха на боксофис класацията като филм No 1 за всички времена с приходи от рекордните 2.79 милиарда долара. Новината беше съобщена лично от шефа на Марвел Кевин Файги на международния форум Comic-Con в Сан Диего този уикенд, предава dir.bg.

"Огромни поздравления на екипите на Marvel Studios и Walt Disney Studios и огромно "благодаря" на феновете по света, които донесоха този исторически успех на "Отмъстителите: Краят", сподели в специално съобщение Алън Хорн, главен творчески директор на Disney Studios. "Разбира се, влиянието на "Аватар" на Джеймс Камерън продължава да е все така силно и невероятните резултати и на двете продукции само показват силата на филмите да вълнуват и сближават хората. Талантливите създатели и на двата свята имат още много какво да покажат и очакваме с нетърпение да видим бъдещето и на Киновселената на Марвел, и на Пандора", допълни Хорн.

Това съвсем не е единствената голяма новина от Comic-Con International, който се проведе в Сан Диего този уикенд. Лично отново Кевин Файги представи бъдещето на киновселената на Марвел, която навлиза в своята Фаза IV и ще даде на феновете повече, отколкото някога са мечтали. Впечатляващи нови герои, завръщането на стари любимци и още много интересни неща тепърва предстоят. Някои от бъдещите заглавия, които феновете очакват с нетърпение, са "Черната вдовица", "The Eternals", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".