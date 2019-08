Грандиозен скандал спря премиера на филм (ВИДЕО)

Universal реши да отмени излизането на продуцирания от нея филм "Ловът" по екраните заради полемика, свързана с неотдавнашните стрелби в САЩ и изявленията на президента Доналд Тръмп, съобщиха световните агенции.

В "Ловът" се описва жестокото и садистично преследване на невинни жертви. Планирано бе филмът да излезе на екраните в САЩ на 27 септември.

Тази жестока сатира за разделението между социалните прослойки в американското общество показва как подтикваният от снобизъм и класова омраза богат елит преследва и убива бедни хора в земеделски райони в страната. Сцените на насилие в трейлъра, който бе показан в края на месец юли, станаха причина за скърцане със зъби, като се има предвид, че Америка бе в траур след стрелбите на 3 август, когато загинаха 31 души.

Доналд Тръмп разкритикува филма, без да споменава заглавието му. Американският президент заяви в Тwitter, че филм, който ще излезе по екраните, цели да запали огън и да предизвика хаос. "Либерален Холивуд е расистки на най-високо ниво", отбеляза Тръмп. "Те създават насилие и след това прехвърлят отговорността на другите. Те са истинските расисти."

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order....