Тръмп: Време е да се заемем с оръжията

Американският президент Доналд Тръмп призова членовете на Конгреса да приемат законодателство, изискващо строги проверки на миналото на купувачите на огнестрелни оръжия, предаде Ройтерс.

Тръмп написа в любимия си Twitter, че "републиканците и демократите трябва да се обединят и да одобрят строги проверки на миналото, вероятно съчетавайки това законодателство с крайно необходимата имиграционна реформа".

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying....