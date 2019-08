Тръмп: Медиите са виновни за всичко

Американският президент Доналд Тръмп обвини медиите, че допринасят "до голяма степен" за "гнева и яростта" в Съединените щати, като разпространяват "фалшиви новини", предаде Франс прес.

Той изрази това мнение след един уикенд, белязан от две масови стрелби в САЩ, при които бяха убити 29 души.

"Медиите имат голяма отговорност за живота на хората и сигурността на нашата страна. Фалшивите новини до голяма степен допринесоха за гнева и яростта, които се натрупаха в продължение на много години", написа Тръмп в Тwitter.

"Отразяването на информациите трябва да започне да бъде справедливо, балансирано и безпристрастно, в противен случай ужасяващите проблеми само ще се влошат", допълни той.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!