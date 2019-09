Кралят на ужаса получи подарък и заплаха за 72-рия си рожден ден (СНИМКИ)

Стивън Кинг - най-известният писател на романи на ужасите опразнува своя 72-ри рожден ден в събота.

За рождения си ден авторът получил и подарък от своето любимо куче - коргито Моли, за което се твърди, че е самото зло..

"За рожденият ми ден Моли - известна още като "Нещото на злото" (the Thing of Evil) - ми подари нова тениска. Тя ми предложи да я нося днес. Освен това тя предположи, че може да ми разкъса гърлото, ако не публикувам снимка на тениската в Twitter. Трябва да направя това, което е заповядала", написа Кинг в социалната мрежа.

For my birthday, Molly--aka the Thing of Evil--gave me a new shirt. She suggested I wear it today. She further suggested she might tear my throat out if I did not post a picture of it on Twitter. I must do her bidding.