Пънк идоли пускат нов албум и... (ВИДЕО)

Американската пънк рок банда Green Day лансира своя собствена марка кафе "Father of All", за да отбележи предстоящото излизане на едноименния си албум, съобщи Контактмюзик.

Новината беше оповестена на страницата на групата в Тwitter.

Father Of All... sounding fresh as ever on @AmazonMusic's Fresh Rock playlist https://t.co/8XV0LaEALG pic.twitter.com/4FJnn9E6bz