Рок икона представи първия си... (ВИДЕО)

The Who - това е световната класа! (ВИДЕО)

Китаристът и композитор на група The Who Пийт Таунсенд представи в Лондон първия си роман "Ерата на безпокойството", съобщи АФП.

Той е замислил и паралелна версия за опера.

"Досега не бях писал роман защото мислех, че не съм достатъчно компетентен за това" - заяви през смях Таунсенд.

Първият роман на легендарния китарист, който е на 74 години, е на фона на секс, наркотици и рокендрол, подобно на живота му. Преживяванията на героите му са повече или по-малко на границата на въображаемото и халюцинациите, но той твърди, че 80 процента от романа му е взет от действителността.

"Много съм наблюдавал обкръжението ми, има и не малко автобиографични факти", каза Таунсенд. Пийт се надява оперната версия да бъде поставена през 2021 г. Той вече е композирал голяма част от музиката.

Новият албум на група The Who, наречен "WHO", ще излезе в продажба в началото на декември.

Великобритания