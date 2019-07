The Who - това е световната класа! (ВИДЕО)

The Who с грандиозно шоу в Столицата на хазарта (ВИДЕО)

The Who изпълниха на живо новите си песни "Hero Ground Zero" и "Still Waiting For The Big Cigar" по време на епичното си завръщане на лондонския стадион "Уембли", съобщи Контактмюзик.

Двете песни са от предстоящия да излезе нов албум на бандата.

Фронтменът Роджър Долтри и китаристът Пийт Таунсенд, който не бе свирил на "Уембли" от участието си в концерта Live Aid през 1985 г., дадоха възможност на феновете да си създадат представа какво да очакват от първия им запис на нови композиции от повече от десетилетие.

Двете песни все още не са миксирани и ще бъдат включени в албума, който ще е продължение на излезлия през 2006 г. "Endless Wire".

По време на шоуто Роджър и Пийт изпълниха също в дует с Еди Ведър от Pearl Jam песента "The Punk and the Godfather" от албума си "Quadrophenia", излязъл през 1973 г.

Другата половина от концерта бе посветена на рок операта "Tommy" на The Who, като в изпълненията участва и оркестър.

Таунсенд отдаде почит към Алън Роугън, който години наред се грижел за китарите му и почина два дни преди шоуто.

"Той водеше битка с рака, която в края на краищата загуби", поясни китаристът.

Великобритания