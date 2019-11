Формата е временна, класата е вечна (АУДИО)

The Who - това е световната класа! (ВИДЕО)

Британската група The Who пусна новия си сингъл "I Don't Wanna Get Wise", който ще бъде включен в предстоящия албум на бандата, съобщи Контактмюзик.

Преди това излязоха две парчета, които също ще бъдат част от новата тава на рок легендите - първата с нови композиции от 13 години. Това бяха синглите "Ball and Chain" и "All This Music Must Fade".

Китаристът на The Who и основен автор на песните им Пийт Таунсенд описа парчето " I Don't Wanna Get Wise" като продължение на класиката им от 1965 година "My Generation". "Написах песента в стил от средата на 70-те години. В нея има едно предупреждение - Недейте да остарявате, защото може да помъдреете!"

The Who ще включат в свое луксозно винилно издание и два неиздавани демозаписа от 1966 година, които са отпаднали от тавата им "Pinball Wizzard" - "Go nothing to Prove" и "Sand".

