Сериозни проблеми за Ръсел Кроу

Провинциален имот на актьора и носител на "Оскар" Ръсел Кроу е пострадал от пожарите, които опустошават източното крайбрежие на Австралия, предаде Ройтерс.

Петдесет и пет годишният Кроу е публикувал в Тwitter видео и снимки, показващи засегнатия му от огнената стихия дом в североизточната част на щата Нов Южен Уелс. Актьорът пише, че пожарът е унищожил две постройки в имота му. Животните, които отглежда, не са пострадали.

Кроу изразява и съпричастността си към обитателите на засегнатия район.

Въпреки щетите, Ръсел споделя, че като цяло се чувства късметлия. По-рано актьорът потвърди, че се намира извън Австралия, както и че семейството му е на безопасно място с приятели.

Lost a couple of buildings , but overall very lucky so far.

Chapel roof scorched.

Deepest thanks to everyone on the ground.

Some fires still burning and we are out of water.

No livestock deaths to date.

Horses ok.

Let the chickens out and they are back, warm worms for breakfast! pic.twitter.com/kaKJ351MXC