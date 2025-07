"Оейзис" посвети песен на Ози Озбърн

Групата "Оейзис" отдаде почит на покойния Ози Озбърн, като му посвети един от хитовете си на концерта на лондонския стадион "Уембли", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Братята Галахър се завърнаха на лондонска сцена за поредица от концерти в рамките на световното си турне. Те се качиха сцената на стадион "Уембли" късно в петък за първи път от повече от десетилетие.

Лиъм и Ноел свириха в първата от седемте планирани изяви на "Уембли" - пет концерта този месец и още два през септември.

Към края на концерта те отдадоха почит на Озбърн. Вокалистът Лиъм каза: "Искам да посветя тази песен на Ози Озбърн, звездата на рокендрола". Фронтменът на "Блек Сабат" почина на 76-годишна възраст на 22 юли.

Както и на предишните концерти, Лиъм и Ноел излязоха на сцената хванати за ръка, започнаха с Hello и продължиха да изпълняват много от класическите си парчета, включително Some Might Say и Morning Glory.

OASIS PAY TRIBUTE TO OZZY OSBOURNE AT THE END OF “LIVE FOREVER ” IN LONDON LAST NIGHT pic.twitter.com/laTa2iG2kD — Oasis World (@oasisworld_) July 26, 2025

Фенерчетата на камерите на телефоните на феновете осветиха стадиона, а концертът беше закрит с любимите на публиката песни Wonderwall, Don't Look Back In Anger и Champagne Supernova.

В различни моменти Ноел благодари на публиката, а Лиъм им каза, че са "невероятни", преди лондонското небе да бъде осветено от фойерверки.

Преди да се качат на "Уембли", братята Галахър имаха изяви в Манчестър и двата концерта в Кардиф, с които започна турнето. След Лондон "Оейзис" ще свири в Единбург, а след това в Дъблин.

По-късно през годината групата ще посети Япония, Южна Корея, Южна Америка, Австралия и Северна Америка.

Групата "Оейзис" обяви през август м.г., че се събира и подготвя турне - 16 години след драматичната раздяла през 2009 г., когато Ноел напусна след кавга зад сцената на фестивал в Париж.

Въпреки че феновете бяха развълнувани от събирането на групата, мнозина останаха възмутени, след като цените на билетите за концертите във Великобритания и Ирландия скочиха от 148 британски лири на 355 британски лири. Споровете накараха правителството и британския орган за наблюдение на конкуренцията да обещаят да разгледат използването на динамично ценообразуване, припомня ДПА.