Снуп Дог издава албум с... (ВИДЕО)

Снуп Дог издава албум с успокояващи песни, които нарича дори "приспивни", съобщи Контактмюзик.

Албумът "Lullaby Renditions of Snoop Dog" се състои от бавни инструментални версии на някои от най-големите хитове на 48-годишния певец, като "Drop It Like It's Hot", "Gin and Juice", "Sensual Seduction". Той е записан в партньорство с "Рокабай Бейби! Мюзик" - студио, известно с успокояващите си инструментални версии на песни от изпълнители като Дрейк, Еминем и Кание Уест.

Това е поредният експериментален проект на Снуп Дог. През дългата си кариера рапърът е преминавал през различни жанрове като реге и фънк.

Неотдавна Снуп Дог каза, че не се интересува от продажбите - единственото, което лежи на сърцето му, е да създава музика.

