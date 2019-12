Джо Пеши отново зад микрофона (ВИДЕО)

Актьорът и носител на "Оскар" Джо Пеши, който на младини се изявява като певец, преди да бъде открит за голямото кино от режисьора Мартин Скорсезе, издаде нов албум, пише в. "Индипендънт".

Тавата в стил джаз е озаглавена "Still Singing" и включва 13 парчета. Две от тях са записани в сътрудничество с фронтмена на "Марун 5" Адам Лавин.

Първият си албум "Little Joe Sure Can Sing!" 76-годишният Джо Пеши издава през 1968 г. Втората му тава "Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You", вдъхновена от персонажа му във филма "Братовчед ми Вини", се появява на музикалния пазар през 1998 г., припомня изданието.

Пеши е известен с превъплъщенията си в продукции като "Разяреният бик", "Имало едно време в Америка", "Добри момчета", поредиците "Смъртоносно оръжие" и "Сам вкъщи".

Краят на 2019 г. бележи не само завръщането на Джо към музиката, но и към киното с първата му значима роля от две десетилетия във филма "Ирландецът".

