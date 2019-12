Рок банда се завръща към кошмара си (ВИДЕО)

The Who - това е световната класа! (ВИДЕО)

Британската група The Who планира концерт в района на град Синсинати, първия след трагедията от 1979 година, когато преди гастрола имаше масова блъсканица, предизвикала смъртта на 11 души, предаде АР.

Бандата своето решение във вторник вечерта, когато се навършиха 40 години от нещастния инцидент със загиналите фенове.

Групата ще изнесе концерт в арената на университета на Северен Кентъки на 23 април на десетина километра южно от мястото на трагедията от 1979 година.

The Who прибавиха тази дата към турнето си "Moving On", предвидено за 2020 година.

Великобритания