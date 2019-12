Писателят, обвинил Кевин Спейси в сексуален тормоз, се е самоубил навръх Коледа

Талантливият писател и бивш съпруг на норвежка принцеса, Ари Бен, се е самоубил на 47 години, съобщи АФП, цитирана от "Дарик". Новината за самоубийството беше потвърдена от мениджъра на писателя.

Успешният датски автор беше женен за принцесата на Норвегия Марта Луиз между 2002 и 2017 г. Те имат три дъщери, най-малката от които е на 11 години.

„С огромна тъга в сърцата и от името на най-близките роднини на Ари Бен трябва да съобщя, че той е отнел живота си днес“, заяви мениджърът му Гейр Хаконсунд в имейл до AFP.

