Продадоха "Мона Лиза" за близо половин милион евро (СНИМКИ)

Интерпретация на прочутата творба на Леонардо да Винчи "Мона Лиза" беше продадена за 480 200 евро на търг за съвременно изкуство, организиран от парижката аукционна "Аркюриал".

Сумата значително надвишава тази от предварителната оценка, която беше определена на около 150 000 евро.

Модернистичната интерпретация на произведението на Да Винчи е дело на френски стрийт арт художник, който го е направил от кубчета Рубик.

Франк Слама, известен с мозайките си в стил пиксел арт, като в играта Space Invader, твори на улицата. Стрийт художникът, който се подвизава с прозвището "Инвейдър", създава своята "Мона Лиза" през 2005 г.

Продажбата ѝ съвпада със закриването на впечатляваща изложба на Леонардо да Винчи, организирана в близкия Лувър по случай 500-годишнината от смъртта на ренесансовия художник.

Object Lessons | From a Rubik's Cube Mona Lisa to a Surrealist animal bone sculpture. Our pick of highlights from the week's auctions and fairs https://t.co/60mF3sQNG8