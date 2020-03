Джони Деп води "Вампирите" за шоу в София (ВИДЕО)

Супергрупата Hollywood Vampires идва за първи път в София. Концертът на Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери ще бъде на 11 септември 2020 година в зала Арена „Армеец“, съобщават организаторите Joker Media Entertainment.

Тримата създават Hollywood Vampires през 2015 г. в знак на почит към музиката на рок звездите, починали от „излишък“ през 70-те години. Името на групата произлиза от The Hollywood Vampires, клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те, който включва голям брой величия в шоубизнеса като Джон Ленън и Ринго Стар от The Beatles, Кийт Муун от The Who, Мики Доленц от The Monkees.

Суперпродукцията е част от Европейското турне на бандата, което стартира това лято в Германия и ще продължи в Полша, Австрия, Швейцария, Франция, Великобритания, Люксембург, Италия, България и Турция.

Групата има издадени два студийни албума с участието на гост музиканти като сър Пол Маккартни, Дейв Грол, Джо Уолш и Кристофър Лий. Първият от тях е едноименният албум „Hollywood Vampires“ издаден през 2015 година, който има и delux версия, а вторият носи името „Rise“, издаден през 2019 година и подкрепен от три сингъла – „Heroes“, „The Boogieman Surprise“ и „Who’s Laughing Now“.

Билетите ще бъдат в продажба от 5-и март само в мрежата на ticketportal.bg, като цените са между 60 и 130 лева.