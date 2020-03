Шварценегер се уплаши от коронавируса, стана домошар (ВИДЕО)

Арнолд Шварценегер призова връстниците си да си стоят вкъщи. 72-годишният Терминатор използва социалната мрежа Twitter, за да отправи загрижен призив във връзка с разпространението на заразата с COVID-19.

Бившият Мистър Олимпия, актьор и бивш губернатор на Калифорния засне клип от дома си в Калифорния, в който съветва всички възрастни хора да си останат у дома.

„Няма повече ресторанти, ОК? Няма повече ходене по ресторанти, забравете всичко това! Публични събирания, кафенета, фитнес зали, гледайте го през прозореца. Ние също ще си стоим вкъщи”, призовава Шварценегер. Той добави, че ще си стои у дома и ще яде.

Арни обаче не е сам в дома си. В забавното си видео послание той е в компанията на двете си магарета Уиски и Лулу, които настървено хрупаха моркови от ръцете му и го забавляваха.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB