От вехтошарите до банковия сейф: Откриха 200-годишен портрет на Шопен

Картината вече е реставрирана и с позлатена рамка

Олющен портрет на Фредерик Шопен, купен на вехтошарски пазар и закачен на стена в частна в Полша почти три десетилетия, се оказа от 19-и век, от времето на композитора, съобщи Асошиейтед прес.

Реставрираният портрет вече е поставен в позлатена рамка и е в банков сейф, докато собствениците му обмислят какво да правят с него.

За съществуването на портрета беше съобщено, докато Варшава е домакин на конкурса "Фредерик Шопен", лансирал кариерата на много пианисти.

