Rolling Stones разтърсиха Мюнхен (ВИДЕО)

"Rolling Stones" разтърси стадиона в Мюнхен с наслада и малко носталгия на втория си концерт от европейското си турне, наречено "Шейсет", отбелязващо 60-годишнината им като група, предаде Reuters, пише dir.bg.

На сцената излязоха Мик Джагър, китаристите Кийт Ричардс и Рони Ууд и барабанистът Стив Джордан, който замества починалия миналата година Чарли Уотс.

Рок групата даде начало на шоуто си със "Street fighting man", а 78-годишният Мик Джагър се впусна в своя характерен танц.

Стоунс все още са фантастични на живо, ако се съди по тяхното шоу на стадиона в Мюнхен.

Джагър може да е загубил крачка, но все пак доминира на сцената, поставена с дълги крила от двете страни, плюс моден подиум, който се простира над пода на стадиона. (Той може да се движи по-малко, но очевидно избира да не го прави.) Ричардс и Ууд се движеха по-малко - няма голяма промяна - но играха както винаги. Дарил Джоунс, който замества Wyman от 1993 г. - по-дълго от последните групи - блесна на басовата "Miss You", толкова близо, колкото Stones някога са стигали до дискотеката. И въпреки че Уотс по някакъв начин беше душата на Стоунс - невъзмутим, безупречно облечен и винаги малко зад ритъма с точното количество - Стив Джордан, който започна да го замества миналата година, закотви групата със стил.

Джагър представи втората по рода си версия на "Out of Time" като каза, че "трябва да е по-добра" от дебюта на песента на живо в Мадрид. (Резервните музиканти със сигурност му придадоха богата музикална текстура.) След като увещава публиката да пее заедно на "Ruby Tuesday" и "You Can't Always Get What You Want", Джагър се преоблече с качулка на " Living in a Ghost Town" и "Honky Tonk Women".

Турнето на групата стартира в Мадрид на 1-ви юни и ще продължи в още 9 града в Европа. Сред останалите градове от тура са Амстердам, Берн, Милано, Брюксел, Виена, Париж, Лион, Стокхолм, Ливърпул и Лондон.