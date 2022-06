Foo Fighters почитат с два концерта паметта на барабаниста Тейлър Хокинс

Групата Foo Fighters ще почете покойния си барабанист Тейлър Хокинс с два концерта през септември, предаде Associated Press, цитирана от БТА.

Първият ще бъде в Лондон на 3 септември, а вторият - в Лос Анджелис на 27 септември.

Планирано е в двата концерта да вземат участие колегите на Хокинс от бандата и "неговите вдъхновения, които ще изпълнят песните, в които той се влюби, и тези, на които даде живот", се казва в изявление на рок групата. Участниците във всяко шоу ще бъдат обявени по-късно.

Барабанистът почина на 25 март т.г. по време на турнето на Foo Fighters в Южна Америка. Той беше на 50 години.

В социалните мрежи съпругата на Тейлър, Алисън, благодари на групата и фенове за подкрепата.

Тейлър Хокинс участваше като барабанист в турнета на Аланис Морисет, когато се присъедини към Foo Fighters през 1997 г. Той се появи за първи път с бандата при представянето на втория ѝ албум "The Color & The Shape“.

Дебютната тава на Хокинс като член на Foo Fighters обаче беше "There Is Nothing Left To Lose" през 1999 г. Той свири във всеки следващ албум на групата, включително в "One by One" и "In Your Honor", както и участва в хитове като "Best of You".

Бандата отмени турнето след смъртта на барабаниста си.