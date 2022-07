Шведски метъл легенди гостуваха във Велико Търново

Шведските пауър метъл легенди Sabaton, възпяли битката при Дойран гостуваха в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, пише БТА. Гостуването е по покана на бригаден генерал Иван Маламов, началник на висшето училище.

Много са причините да отправя тази покана, но основната е, че вашето творчество в много голяма степен ни помага във възпитанието на нашите курсанти, посочи ген. Маламов. „Вие възхвалявате битките, честността и достойнството, което е огромна възможност за нас, да покажем на нашите обучаеми, какво е да бъдат отговорни и възпитани в този дух“, каза той. Вие сте пример как чрез музиката, можем да възпитаваме нашите курсанти.

Началникът на висшето училище благодари на музикантите, възпяли една от големите битки в българската история с песента „The Valley Of Death“ („Долината на смъртта“) - част от последния албум на Sabaton „The War to End All Wars“. Композицията е посветена на Дойранската епопея и на генерал Вазов, който е възпитаник на Военния университет.

Националният военен университет e създаден през 1878 година.

От покрива на ректората на НВУ “Васил Левски“, където се намира най-високата точка на Велико Търново, началникът на училището показа на гостите гледката, която се разкрива към старата българска столица и посочи, че в далечината, сред мъглите на околните планини, се намира един от символите на Третата българска държава – монументът „Шипка“ .

Там се е състояла една от епичните за българския народ битки, която може да бъде възпята и във вашето творчество, се обърна към музикантите бригаден генерал Иван Маламов. Фронтменът на групата Йоаким Броден уточни, че историята на всяка славна победа се нуждае от подходяща музика, за написването на която е нужно време, затова и песента за битката при Дойран, се е появила едва сега – в последния албум на групата. Той подчерта, че е възможно битката за Шипка също да влезе в следващ концептуален албум, но е необходимо време. На въпрос на БТА защо толкова много хора от различни възрастови диапазони харесват тяхната музика, той отговори, че не е сигурен в отговора, но една от причините е, че със своето творчество Sabaton разказват и възпяват истински битки, а не измислени фантазии за борба с дракони.

Музикантите от Sabaton получиха почетен плакет от Националния воeнeн университет и посетиха храма „Св. Седмочисленици“. Там полковникът от резерва Евгени Пенчев им показа криптата, в която в гилзи е събрана пръст от места, където българската войска е водила сражения – Шипка и Шейново, Сливница и Гургулят, Одрин и Булаир, както и от българските военни гробища в Македония и Унгария, а и пръст от петте български столици – Плиска, Преслав, Охрид, Търново и София.

Музикантите присъстваха и на демонстрация на плаца на Военния университет, където курсанти от специализирания ръкопашен отряд показаха умения, след което получиха автографи от членовете на групата.