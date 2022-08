„Домът на дракона“ е повече Холивуд, отколкото Вестерос

Днес HBO пусна премиерата на „Домът на дракона“ и смело мога да кажа, че светът отново седна дружно пред екраните в очакване на нова доза „Игра на тронове“. Проблемът обаче в моите очи е, че видях повече Холивуд, отколкото Вестерос в Епизод 1: „Наследниците на дракона“.

През цялото време изглежда така сякаш продуцентите са решили да замерят зрителя с пачки. Всичко бе изключително пищно, детайлите бяха изпипани, драконите бяха налице, но бремето на факта, че сериалът е предистория неминуемо тежи.

