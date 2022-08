Крис Рок отказа да бъде водещ на Оскарите догодина

Американският комик Крис Рок, който беше ударен от актьора Уил Смит на церемонията по връчването на наградите "Оскар" през март, отказа ролята на водещ на следващата церемония по връчването на наградите "Оскар" през 2023 г. Това съобщи „Холивуд Рипортър“, предаде БГНЕС.



"Американската академия за киноизкуство покани Крис Рок да води церемонията за четвърти път през 2023 г., след като изигра подобна роля през 2005, 2016 и 2022 г., но той отказа предложението", отбелязва списанието.



По време на шоуто си в неделя вечер във Финикс, Аризона, комикът сравни приемането на ролята на водещ със "завръщане на местопрестъплението". Филмовата академия не е коментирала по никакъв начин изявленията му.

Chris Rock reveals he declined the offer to host next year’s Oscars.



He says returning to the Oscars would be like asking Nicole Brown Simpson to “go back to the restaurant” where she left her eyeglasses before being killed. pic.twitter.com/wWO2fIv0wN