Обявиха кой ще води ще води наградите "Златен глобус"

Комикът и актьор Джо Кой е избран за водещ на церемонията за наградите "Златен глобус", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Продуцентите са се спрели на неговата "заразителна енергия и приятен хумор".

Миналата година филмът му "Великденска неделя" (Easter Sunday) се превърна в първия голям проект с изцяло филипински състав. Джо Кой има стендъп комедийни шоута, направени за Комеди сентрал и Нетфликс.

Събитието, което ще се състои на 7 януари, ще бъде първата голяма изява на Джо Кой като водещ на наградна церемония, отбелязва Асошиейтед прес.

"Развълнувани сме, че Джо ще бъде водещ на 81-вите годишни награди "Златен глобус" и ще внесе своята заразителна енергия и приятен хумор в началото на наградния сезон в Холивуд", каза Хелън Хоун, президент на "Златен глобус", в разпространено изявление. "Знаем, че Джо ще се представи на ниво".

"В кариерата си съм стъпвал на много сцени по света, но тази ще бъде изключително специална. Толкова съм развълнуван, че ще бъда водещ на тазгодишните награди "Златен глобус", казва Кой в изявлението си. "Това е моментът, в който мога да накарам моето филипинско семейство да се гордее с мен".

