Обявиха актьорите, които ще връчат "Оскарите" тази година

Станаха ясни имената на актьорите, които ще обявят печелившите в отделните категориите на тазгодишните награди Оскар, съобщи Ей Би Си.



Махершала Али, Никълъс Кейдж, Джейми Лий Къртис, Брендън Фрейзър, Джесика Ланг, Матю Макконъхи, Лупита Нионго, Ал Пачино, Мишел Пфайфър, Ке Хюи Куан,



Сам Рокуел, Мишел Йео и Зендая ще представят 96-ите Оскари.

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152