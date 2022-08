Безброй бисове за Васил Петров на концертите SymphoNY way

Безброй бисове и екзалтирана публика от ценители в пълните зали и летни сцени през август в Свети Влас, с.Марян (Елена), Кърджали, Казанлък и Пазарджик. Изправени на крака с нестихващи аплаузи, публиката го връщаше на бис между четири и пет пъти на различните места. Разбиращата от хубава музика публика, преживяваше всяка песен и пя заедно с Васил Петров.

„С голяма благодарност на всички хора, които присъстваха на концертите през август. Щастлив съм, че им създадохме толкова много радост и добро настроение. А те пък от своя страна направиха нас щастливи.“ – Васил Петров

През септември той продължава поредицата от концерти SymphoNY way с Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов. На 11 септември е в София на сцената на Парк-театър „Борисова градина“ от 20:30ч., на 16 септември в Благоевград в зала „Яворов“ от 19:00ч. и завършва турнето си в Разлог на 17 септември на открита сцена в центъра на града.

В програма си представя световни поп, рок, джаз и боса нова хитове и филмови теми аранжирани за симфоничен оркестър и джаз трио в състав - Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). В програмата ще изпълни и едни от най-любовните песни от последните 100 години част от новият му албум “LOVE SONGS Vol.1”. Изумителната цигуларка, Зорница Иларионова, е гост солист в продукцията. Тя е един от най-популярните ни цигулари на новото време, носителка на редица международни награди и представя достoйно страната ни на престижни музикални и световни сцени. Меломаните ще чуят симфонични версии на Yesterday, Soldier of Fortune, I was made for Lovin ‘you, Something, Michelle, Smile, Списъка на Шиндлер, Love story, The girl from Ipanema, My Way, New York, Strangers in the night, Can't take my eyes of off you, Feelings, Killing me softly.