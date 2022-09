В САЩ излиза пета книга на Здравка Евтимова

Романът "Зелените очи на вятъра" на Здравка Евтимова излиза в САЩ от издателство Fomite Press, САЩ, със заглавие "Приют за мъже и кучета" (Asylum For Men And Dogs) - в електронен и хартиен вариант, съобщиха на БТА от българския П.Е.Н. център. "Зелените очи на вятъра" излезе у нас през 2018 г. (изд. "Жанет 45").

Това е петата книга на българската писателка, публикувана от Fomite след романите "Една и съща река" (на английски - You Can Smile on Wednesdays / "Може да се усмихваш в сряда") - през 2020 г., "Арката" (In the Town of Joy and Peace / "В града на радостта и мира") - 2017, и "Четвъртък" (Sinfonia Bulgarica) - 2014, и сборника с разкази "Стари коли и други разкази" (Carts and Other Stories) - през 2012 година.

По покана на академик Йон Дяконеску, председател на румънската фондация "Михай Еминеску", на 23 септември Здравка Евтимова ще изнесе кратък обзор на тема "Балканите и модерността". Българската писателка е помолила управителния борд на фондацията да запознае десетките участници в симпозиума от страните членки на ЕС със знакови творби на съвременни български писатели, които формират до голяма степен литературния вкус у младото поколение в България.

Материалът на Евтимова е с фокус постиженията на съвременните български писатели, спечелили крупни европейски награди - Алек Попов, Александър Секулов, Ангел Игов, Георги Бърдаров, Георги Господинов, Георги Карастоянов, Деян Енев, Захари Карабашлиев, Калин Терзийски, Кристин Димитрова, Милен Русков, Милена Фучеджиева, Теодора Димова, както и търсенията на млади български белетристи, участници в майсторския клас на Евтимова по време на празниците "Аполония" (2022) в Созопол.

Здравка Евтимова е родена на 24 юли 1959 г. в град Перник. Завършва английска филология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (1995) и специализира художествен превод в Сейнт Луис, щата Мисури, САЩ. В България има издадени около 90 разказа в сборниците "Разкази срещу тъга", "Разкази от сол", "Разкази за приятели", "Сълза за десет цента“, „Кръв от къртица“, „Добрата страна на нещата“. Автор е на романите "В студената ти сянка, лейди", "На две крачки от мен", "Линди", "За теб, за мен", "Четвъртък", „Зелените очи на вятъра“, „Една и съща река“.

Публикува още в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Индия, Русия, Полша, Чехия, Словакия, Македония и Сърбия. Превела е повече от 25 романа от английски, американски и канадски автори на български език, превежда и произведения на български писатели на английски език. Член е на Съюза на българските писатели и на Лигата на писателите на Великобритания, област Йоркшър-Хамбърсайд. Здравка Евтимова е председател на българския П.Е.Н. център".