Два английски града се състезават за домакини на Евровизия 2023

Английският град Ливърпул и шотландският Глазгоу остават да се борят на последната права за домакинството на „Евровизия 2023“, съобщава официалният сайт на песенния конкурс, цитира в. Сега. От медийната корпорация Би Би Си, която е организатор на 67-ото издание, отбелязват, че двата града са представили „най-силните оферти“. На следващия етап организаторите ще обсъдят с местните власти подробности около подготовката, а след разговорите с официалните лица победителят трябва да бъде определен в рамките на няколко седмици.

Готовност да приемат конкурса, който първоначално трябваше да се проведе в Украйна като страна победител в предходното издание, заявиха 20 града във Великобритания. От тях бяха излъчени 7, които имат най-голям опит в организирането на подобни мащабни събития: освен Ливърпул и Глазгоу, още Бирмингам, Лийдс, Манчестър, Нюкасъл и Шефилд. Домакинството се възлага на града, който получи най-голям брой точки по редица показатели. Миналата година например основното изискване беше да се предостави зала, побираща не по-малко от 10 000 зрители и разположена в близост до летището и хотелите за гости.

Конкурсът за песен на „Евровизия“ е най-сложната и мащабна телевизионна продукция в света, с много специфични логистични изисквания за настаняване на близо 40 делегации, хиляди членове на екипи, доброволци, представители на медиите и фенове. „Убедени сме, че посочените последни два града имат най-добри възможности да посрещнат това предизвикателство. Очакваме с нетърпение да продължим нашите дискусии, за да изберем този, който ще организира най-голямото музикално събитие в света следващия май“, казва изпълнителният директор на проявата Мартин Йостердал.

Фил Харолд, председател на комисията на Би Би Си за избор на града домакин, добавя: „Ние сме решени да превърнем „Евровизия 2023“ в събитие, което отбелязва достойно миналогодишната победа на Украйна в конкурса, както и в такова, в което цялото Обединено кралство по някакъв начин може да участва“.

Глазгоу, най-големият град в Шотландия, има епична история и архитектурно наследство, което се простира от средновековието до наши дни. През 2008 г. Глазгоу е обявен за първия Град на музиката на ЮНЕСКО в Обединеното кралство. OVO Hydro arena в града, където би могъл да се състои конкурсът, се появява във филма на Netflix „Евровизия: Историята на огнената сага“. Певицата от Глазгоу Лулу беше победител в състезанието през далечната 1969 г. с парчето Boom Bang-a-Bang.

Ливърпул танцува със свой собствен ритъм и повече от 50 години след Beatles все още издава правилните звуци, хвалят се претендентите оттам. Градът винаги се е асоциирал с „великолепната четворка“, но разнообразното музикално наследство на Ливърпул датира от стотици години благодарение на развитието му като едно от най-важните пристанища в света. Приносът му към света на поп и рок музиката е голям благодарение и на Frankie Goes To Hollywood, Gerry and the Pacemakers, Orchestral Maneuvers in The Dark, The Mighty WAH!, Echo & The Bunnymen, Dead or Alive, The Lightning Seeds, Space, Mel C, Atomic Kitten и, разбира се, подгласничката в конкурса за песен на „Евровизия 1993“ Соня.

Конкурсът „Евровизия“ е провеждан във Великобритания 8 пъти. Лондон е бил домакин на четири от изданията, по веднъж са приемали състезанието Единбург, Брайтън, Харогейт и Бирмингам.