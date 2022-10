Брус Спрингстийн обяви нов албум с кавъри ВИДЕО

Брус Спрингстийн обяви, че ще издаде нов албум, в който е събрана специална селекция с кавъри на големи хитове от соул музиката, информира Hennemusic, цитирана от zrockradio.bg. Той ще носи името “Only The Strong Survive” (Само силните оцеляват), a големият музикант споделя и първия сингъл от албума. Парчето се казва “Do I Love You (Indeed I Do)” (Обичам ли те – наистина те обичам) и е кавър на хита на Франк Уилсън от 1965 година. Може да видите клипа към него тук:



Очакваме новия албум на Брус на 11 ноември на пазара. Проектът включва 15 големи хита от света на соул музиката. Спрингстийн е решил да почете с творчеството си големи имена от миналото като Motown, Gamble and Huff, Stax и други. Продуцент на “Only The Strong Survive” е Рон Аниело, записите са правени в Ню Джърси в студиото “Thrill Hill”.



Това двадесет и първи студиен албум за уникалния музикант, като в него ще чуем гост вокали от Сам Муур. Ще се включат още музикантите The E Street Horns, Роб Мейтс и бек вокалистите Сузи Тайрел, Лайса Лоуел, Мишел Муур, Къртис Кинг Младши, Денис Колинс и Фонзи Торнтън.



Ето какво разказа за новите си музикални приключения Брус Спрингстийн:



“Исках да направя един албум, в който просто да пея. И няма по-добра музика за целта от великия каталог с американски песни от 60-те и 70-те години на миналия век. Вдъхновявам се от хора като Ливай Стъбс, Дейвид Руфин, Джими Руфин, Джери Бътлър, Даяна Рос, Доби Грей, Скот Уокър и много други. Опитах се да предам тяхното творчество във възможно най-добрата светлина. Моята цел е днешната аудитория да изпита радостта и красотата на тези песни, така както това се случи с мен, когато ги чух за пръв път. Надявам се, че албумът ще ви хареса.“

