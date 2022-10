Анджелина Джоли влиза в ролята на Мария Калас

Холивудската актриса Анджелина Джоли ще играе главна роля в биографичния филм на режисьора Пабло Ларейн, посветен на оперната дива Мария Калас, съобщава Variety, предаде БГНЕС. Филмът ще се казва "Мария". Той разказва за последните дни от живота на легендарната американска певица от гръцки произход.

„Отдавна мечтая да обединя двете си основни страсти – киното и операта. Да направиш това с Анджелина Джоли, изключително смела и любознателна актриса, е невероятна възможност и истински дар“, споделя Ларейн.

Сценартия ще бъде поверен на Стивън Найт (Peaky Blinders, Locke). Все още не е обявена начална дата за снимките.

