В музеите в Берлин вече не пускат с чанти заради екоактивистите (ВИДЕО)

Държавните музеи в Берлин ще затегнат мерките за сигурност след зачестилите акции на климатични активисти, заяви представител на Фондацията за пруско културно наследство, цитиран от ТАСС.

Преди да влязат в изложбените зали, посетителите ще трябва да оставят на гардероб връхните дрехи и чантите си, пояснява БТА.

"Досега бяха разрешени чанти, чиито размери не надвишават формат А4. Новите правила с оглед на високите рискове ще влязат в сила от 4 ноември", заяви представителят на фондацията.

На 23 октомври екоактивисти от протестното движение "Последно поколение" (Letzte Generation) заляха с картофено пюре картина от серията "Купи сено" на френския художник Клод Моне в музея "Барберини" в Потсдам. Самата група публикува в Туитър видеозапис на нападението над платното.

