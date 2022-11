Стана ясно кой ще води церемонията за Оскарите 2023

Комикът Джими Кимел ще бъде водещ на церемонията за връчването на 95-ите награди "Оскар" през 2023 г., предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение на американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

Организаторите се надяват Кимел, който бе водещ през 2017 г. и 2018 г., да допринесе за увеличаване на намаляващата телевизионна гледаемост и да върне интереса към киноотличията. Той има свое вечерно токшоу по Ей Би Си.

Jimmy Kimmel will return to host the Oscars for a third time, the Academy announced. https://t.co/qSOgYsCebI