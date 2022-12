След 36 години: Харисън Форд и Хелън Мирън отново заедно на екран

След като за първи път се появиха заедно на екрана преди 36 години, Харисън Форд и Хелън Мирън се завръщат в най-новото филмово изкушение - "1923 г." То е част от историята на "Йелоустоун".

Предисторията на "Йелоустоун" ги събира отново десетилетия след филма на Питър Уиър от 1986 г. „Брегът на комарите“. Както 80-годишният Форд обясни на премиерата на сериала, че уважението му към 77-годишната Мирън не е намаляло оттогава.

First look at Harrison Ford and Helen Mirren in the new ‘YELLOWSTONE’ spin-off ‘1923’. pic.twitter.com/OBhOdOqpLa