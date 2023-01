Почина грузинският актьор Вахтанг Кикабидзе

Известният грузински актьор Вахтанг Кикабидзе почина на 84 години, съобщи ТАСС, позовавайки се на грузинския телевизионен канал "Мтавари архи".

Georgian actor and singer Vakhtang Kikabidze died at 84. Vakhtang was a great friend of Ukraine. Rest in peace man of light. pic.twitter.com/U5Fk8wzefL