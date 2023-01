Снуп Дог, Глория Естефан, Шаде са сред новите въведени в Залата на славата тези година

Снуп Дог, Глория Естефан, Шаде, Джеф Лин, Глен Балард, Теди Райли и Лиз Роуз са избрани да бъдат въведени в Залата на славата на авторите на песни, предаде Асошиейтед прес.

Сред големите хитове на тази група творци са "Man In the Mirror", "Drop It Like It's Hot", "Rhythm Is Gonna Get You". Те ще бъдат въведени в Залата на славата на авторите на песни на церемония на 15 юни в хотел "Мариот маркис" в Ню Йорк.

Снуп Дог е създател на сингли като "Drop It Like It's Hot" и "Gin & Juice". Той ще се присъедини в залата към рапъри като Миси Елиът и Джей-Зи, пояснява БТА.

Глория Естефан е отличена за популяризирането на латино ритмите с хитове като "Rhythm Is Gonna Get You" и "Let's Get Loud".

Сред избраните е и соул-джаз изпълнителката Шаде, чиито хитове от 80-те години на миналия век включват "Smooth Operator" и "The Sweetest Taboo".

Джеф Лин от "Илектрик лайт оркестра" пък е автор на "Mr. Blue Sky" и "Evil Woman". "Много се вълнувам от отдадената ми чест. Писането на песни винаги е било моя страст. Това означава толкова много за мен", написа Лин в Туитър.

Естефан в Инстаграм благодари на "всички невероятни фенове, които, слушайки моята музика, направиха възможно да получа тази невероятна чест".

Балард помага за написването на албума на Аланис Морисет от 1995 г. "Jagged Little Pill" и участва в създаването и записването песни в няколко албума на Майкъл Джексън, сред които "Thriller", "Bad" и "Dangerous".

Певецът, автор на песни и продуцент Теди Райли създава "My Prerogative" на Боби Браун и "I Want Her" на Кийт Суeт.

Лиз Роуз пък е съавтор на много песни заедно с Тейлър Суифт от зората на кариерата ѝ, включително "You Belong with Me", "Teardrops on My Guitar" и "White Horse".

Залата на славата на авторите на песни е основана през 1969 г., за да почете създателите на популярна музика. Творец със забележителен каталог от песни отговаря на изискванията за въвеждане 20 години след първото комерсиално издаване на сингъл.

В нея са включени Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джоуви и Ричи Самбора, Елтън Джон, Брус Спрингстийн, Том Пети, Фил Колинс и други.