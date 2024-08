Кънтри проект на рапър оглави класацията на "Билборд" за албуми ВИДЕО

Рапърът Пост Малоун оглави класацията на "Билборд" за албуми с първия си кънтри проект, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Малоун си осигури първенството с албума F-1 Trillion, от който за периода на отчитане са продадени 250 000 еквивалентни единици. Тавата зае и челната позиция в чарта за кънтри албуми.

F-1 Trillion е третият албум на Пост Малоун, който покорява върха в класацията Билборд 200 след Beerbongs & Bentleys (2018) и Hollywood's Bleeding (2019), и шестият му, който намира място в Топ 10.

Новият албум на Пост Малоун включва 18 песни, 15 от които са сътрудничества със звезди на кънтри музиката - от Доли Партън и Ханк Уилямс младши през Блейк Шелтън и Брад Пейзли до Харди и Морган Уолън.

Втората позиция в албумната класация на "Билборд" остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицата и авторка на песни Чапъл Роан със 72 000 продадени еквивалентни единици от The Rise and Fall of a Midwest Princess.

След 15 непоследователни седмици на върха в чарта Тейлър Суифт отстъпи на третото място с 62 000 продадени еквивалентни единици от The Tortured Poets Department.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от кънтри певеца Морган Уолън с One Thing at a Time (60 000 продадени еквивалентни единици) и певицата Били Айлиш Hit Me Hard and Soft (53 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 намират място още Зак Брайън с The Great American Bar Scene, Чарли Екс Си Екс с Brat, Ноа Каан със Stick Season, отново Уолън с Dangerous: The Double Album и отново Брайън със Zach Bryan.