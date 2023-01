Още една жена обвини Харви Уайнстийн в сексуално насилие

Още една жена обвини осъдения за сексуални престъпления филмов магнат Харви Уайнстийн в изнасилване, съобщи Daily Mail, предава "СЕГА". Бившата актриса Лиса Пекар разказа, че през 2001 г. продуцентът я е принудил да прави орален секс в хотелската стая, където тя мислела, че ще се проведе прослушване за роля. При срещата с продуцента той я накарал да се съблече до „чифт червени обувки“, след което ѝ казал, че трябва да отслабне с 4-5 кг. Тя „се вцепенила“, когато той също се съблякъл, а после го молела да спре, когато той започнал да „вре“ в лицето ѝ „обезобразените си гениталии“. Самият Уайнстийн впоследствие я посъветвал: „Ако бях на твое място, не бих разказвал за това“.

