14 изпълнители и групи са номинирани за Залата на славата на рокендрола

Миси Елиът, Уили Нелсън, Кейт Буш, групата "Айрън Мейдън", Синди Лопър, "Саундгардън", Шерил Кроу и покойният Джордж Майкъл са номинирани за въвеждане в Залата на славата на рокендрола, съобщи АП.

Списъкът с номинациите включва кънтри, соул, хип-хоп, метъл, поп, рап-рок и гръндж, пише БТА.

Намиращата се в Кливланд институция обяви 14 имена на индивидуални изпълнители и групи. Сред номинираните са още "Рейдж агейнст дъ машийн", "Спинърс", "А трайб колд куест", "Уайт Страйпс", Уорън Зевън, "Джой Дивижън".

Сред номинираните са само артисти, които са направили първия си комерсиален запис поне 25 години преди номинацията.

Това е забележителен списък с номинирани изпълнители от различни музикални стилове. Тези артисти са създали свое собствено звучене, което е оставило отпечатък върху цели поколения и е повлияло на други музиканти да тръгнат по техните стъпки, каза Джон Сайкс, който е начело на институцията.

Осем от номинираните са предложени за първи път. Това са Кроу, Елиът, "Джой Дивижън", Лопър, Майкъл, Нелсън, "Уайт Страйпс" и Зевън.

"А трайб колд куест" и Кейт Буш бяха номинирани и през изминалата година. Сега те отново са в надпреварата. Нарасналата популярност на Кейт Буш вероятно се дължи на песента ѝ "Running Up That Hill (A Deal with God)", която беше възродена и отново влезе в класациите като част от саундтрака на сериала "Странни неща".

Тези, които ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола, ще бъдат обявени през май. Официалната церемония ще се проведе през есента. За номинираните ще гласуват повече от 1000 артисти, историци и професионални музиканти. Феновете могат да гласуват на място или онлайн.

Миналата година процесът по гласуване беше усложнен заради Доли Партън, която благодари за номинацията, но се оттегли, изтъквайки, че "не е заслужила това право".